Червиченко о Промесе: Ставят дорогущую покупку на поле в ущерб игре

Бывший владелец «Спартака»считает, что нападающий красно-белыхпровалил матч с «Динамо» (2:1).

«Промес раскрутился всего один раз, правда, ему показалось, что ворота шире на пять метров, чем есть на самом деле. С каждым разом Квинси будет на поле все меньше и меньше.

Не уверен, что это вообще тренерская идея. Но вы видите, как хозяин его любит. Идут услужливо навстречу, ставят дорогущую покупку на поле в ущерб игре.

Из четырех нападающих "Спартака" Промес худший. Лучший в команде Соболев, потом Ларссон, затем Понсе, а потом уже Промес. Будь сначала на поле Понсе, "Спартак" бы раньше вышел вперед и победил бы увереннее», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».