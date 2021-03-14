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    Червиченко о Промесе: Ставят дорогущую покупку на поле в ущерб игре

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    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что нападающий красно-белых Квинси Промес провалил матч с «Динамо» (2:1).

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Промес раскрутился всего один раз, правда, ему показалось, что ворота шире на пять метров, чем есть на самом деле. С каждым разом Квинси будет на поле все меньше и меньше.

    Не уверен, что это вообще тренерская идея. Но вы видите, как хозяин его любит. Идут услужливо навстречу, ставят дорогущую покупку на поле в ущерб игре.

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    • Из четырех нападающих "Спартака" Промес худший. Лучший в команде Соболев, потом Ларссон, затем Понсе, а потом уже Промес. Будь сначала на поле Понсе, "Спартак" бы раньше вышел вперед и победил бы увереннее», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

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