«Арсенал» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 33-й минуте открыли гости. Лукас Моура здорово сбросил мяч в штрафной «Арсенала» на Эрика Ламелу и тот исполнил красивый удар в касание в дальний нижний угол ворот.
Перед перерывом «канониры» отыгрались. На 44-й минуте Тирни прошел вперед по левому флангу атаки и прострелил низом в центр штрафной «Тоттенхэма», откуда Мартин Эдегор в касание пробил и мяч рикошетом от ноги Алдервейрелда залетел в ворота.
На 64-й минуте в ворота «шпор» был назначен пенальти — Санчес снес Ляказетта в своей штрафной. Сам Александр уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
«Тоттенхэм» заканчивал матч вдесятером — на 76-й минуте Ламела получил вторую желтую карточку за отмашку от Тирни поблизости от центра поля.
Коллектив Микеля Артеты набрал 41 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» прервал серию из трех побед и с 45 очками идет 7-м.
В следующем туре «Арсенал» 21 марта сыграет в «Вест Хэмом», а команда Жозе Моуринью встретится с «Астон Виллой».