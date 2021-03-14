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    «Арсенал» одолел «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона

    «Арсенал» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 33-й минуте открыли гости. Лукас Моура здорово сбросил мяч в штрафной «Арсенала» на Эрика Ламелу и тот исполнил красивый удар в касание в дальний нижний угол ворот.

    Перед перерывом «канониры» отыгрались. На 44-й минуте Тирни прошел вперед по левому флангу атаки и прострелил низом в центр штрафной «Тоттенхэма», откуда Мартин Эдегор в касание пробил и мяч рикошетом от ноги Алдервейрелда залетел в ворота.

    На 64-й минуте в ворота «шпор» был назначен пенальти — Санчес снес Ляказетта в своей штрафной. Сам Александр уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    «Тоттенхэм» заканчивал матч вдесятером — на 76-й минуте Ламела получил вторую желтую карточку за отмашку от Тирни поблизости от центра поля.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Тоттенхэм 2:1
    Голы: 0:1 Эрик Ламела (33'), 1:1 Мартин Эдегор (44'), 2:1 Александр Ляказетт (пенальти) (64') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Габриэл, Седрик Суареш, Давид Луис, Букайо Сака (Николя Пепе, 46'), Мартин Эдегор, Томас, Эмиль Смит Роув (Виллиан, 78'), Гранит Джака, Александр Ляказетт (Мохамед Эль-Ненни, 88') Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин (Эрик Ламела, 19'), Гарет Бэйл (Мусса Сиссоко, 57'), Лукас Моура, Тангай Н'Домбеле (Деле Алли, 62'), Гарри Кейн Предупреждения: Серхио Регилон (40'), Давинсон Санчес (63'), Эрик Ламела (69'), Эрик Ламела (76'), Гранит Джака (82')

    Коллектив Микеля Артеты набрал 41 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» прервал серию из трех побед и с 45 очками идет 7-м.

    В следующем туре «Арсенал» 21 марта сыграет в «Вест Хэмом», а команда Жозе Моуринью встретится с «Астон Виллой».

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