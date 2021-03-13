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    Дзюба сыграет против «Ахмата» с первых минут

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    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулёв, Сазонов, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Крапухин, Шамкин.

    «Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Анхель Ромеро, Кармаев, Исмаэл Силва, Садулаев, Адуев, Янку, Кадыров, Мелкадзе.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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