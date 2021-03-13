ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Леванте» — «Валенсия»Примера. «Реал» примет «Эльче», «Атлетико» в гостях у «Хетафе»
  • 18:24
    • «Зенит» разгромил «Ахмат» в Петербурге
  • 15:58
    • «Арсенал» не позволил ЦСКА опередить «Зенит»
  • 14:42
    • Большунов выиграл масс-старт на 15 км
  • 18:02
    • «Динамо» и «Спартак» огласили составы
  • 17:33
    • Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место
    Все новости спорта

    «Зенит» разгромил «Ахмат» в Петербурге

    «Зенит» — «Ахмат»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Ахмат Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» (4:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт лишь на 51-й минуте. Вячеслав Караваев получил пас в центре поля, рванул в свободную зону и из-за пределов штрафной «Ахмата» уложил мяч в дальнюю девятку — без шансов для Шелии.

    На 65-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ахмата» — Чистяков упал в штрафной в борьбе с Пуцко. Защитник гостей выставил руку и задел игрока «Зенита».

    Сердар Азмун с пенальти хлёстко пробил в угол ворот — Шелия не угадал направление удара.

    Счет стал крупным на 74-й минуте. Оздоев с левого края вырезал передачу в штрафную «Ахмата», Шелия ошибся на выходе, не добравшись до мяча, а Дзюба спокойно поразил пустые ворота.

    А на 80-й минуте питерцы отбились после углового и убежали в быструю атаку. Сутормин дошёл до штрафной «Ахмата» и отдал пас на Андрея Мостового, который на паузе убрал Мелкадзе и уложил мяч в дальний угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Ахмат 4:0
    Голы: 1:0 Вячеслав Караваев (52'), 2:0 Сердар Азмун (пенальти) (64'), 3:0 Артём Дзюба (74'), 4:0 Андрей Мостовой (80') Зенит: Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Далер Кузяев (Алексей Сутормин, 73'), Вендел, Магомед Оздоев, Сердар Азмун, Артём Дзюба Ахмат: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Александр Пуцко, Бернард Бериша (Лечи Садулаев, 77'), Антон Олегович Швец, Евгений Харин (Георгий Мелкадзе, 59'), Артём Тимофеев (Исмаэл Силва Лима, 59'), Марат Быстров, Владимир Ильин (Габриэль Янку, 77') Предупреждения: Дуглас Сантос (36'), Бернард Бериша (62'), Александр Пуцко (64')

    «Зенит» с 45 очками возглавляет таблицу РПЛ, а «Ахмат» с 26 очками на 11-м месте.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Расстрелял ли «Спартак» весь боезапас в матче с «быками»?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Боруссия» подтвердит статус фаворита
  • «Боруссия» Дортмунд — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Прервет ли «Реал» свою ничейную серию?
  • «Реал» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ним — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры