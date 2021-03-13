«Зенит» — «Ахмат»: счет матча 4:0, обзор голов

Счет в матче был открыт лишь на 51-й минуте. Вячеслав Караваев получил пас в центре поля, рванул в свободную зону и из-за пределов штрафной «Ахмата» уложил мяч в дальнюю девятку — без шансов для Шелии.
На 65-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ахмата» — Чистяков упал в штрафной в борьбе с Пуцко. Защитник гостей выставил руку и задел игрока «Зенита».
Сердар Азмун с пенальти хлёстко пробил в угол ворот — Шелия не угадал направление удара.
Счет стал крупным на 74-й минуте. Оздоев с левого края вырезал передачу в штрафную «Ахмата», Шелия ошибся на выходе, не добравшись до мяча, а Дзюба спокойно поразил пустые ворота.
А на 80-й минуте питерцы отбились после углового и убежали в быструю атаку. Сутормин дошёл до штрафной «Ахмата» и отдал пас на Андрея Мостового, который на паузе убрал Мелкадзе и уложил мяч в дальний угол ворот.
«Зенит» с 45 очками возглавляет таблицу РПЛ, а «Ахмат» с 26 очками на 11-м месте.