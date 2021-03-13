«Зенит» — «Ахмат»: счет матча 4:0, обзор голов

Петербургскийодержал домашнюю победу над грозненским(4:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт лишь на 51-й минуте. Вячеслав Караваев получил пас в центре поля, рванул в свободную зону и из-за пределов штрафной «Ахмата» уложил мяч в дальнюю девятку — без шансов для Шелии.

На 65-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ахмата» — Чистяков упал в штрафной в борьбе с Пуцко. Защитник гостей выставил руку и задел игрока «Зенита».

Сердар Азмун с пенальти хлёстко пробил в угол ворот — Шелия не угадал направление удара.

Счет стал крупным на 74-й минуте. Оздоев с левого края вырезал передачу в штрафную «Ахмата», Шелия ошибся на выходе, не добравшись до мяча, а Дзюба спокойно поразил пустые ворота.

А на 80-й минуте питерцы отбились после углового и убежали в быструю атаку. Сутормин дошёл до штрафной «Ахмата» и отдал пас на Андрея Мостового, который на паузе убрал Мелкадзе и уложил мяч в дальний угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Ахмат 4:0 Голы: 1:0 Вячеслав Караваев (52'), 2:0 Сердар Азмун (пенальти) (64'), 3:0 Артём Дзюба (74'), 4:0 Андрей Мостовой (80') Зенит: Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Далер Кузяев (Алексей Сутормин, 73'), Вендел, Магомед Оздоев, Сердар Азмун, Артём Дзюба Ахмат: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Александр Пуцко, Бернард Бериша (Лечи Садулаев, 77'), Антон Олегович Швец, Евгений Харин (Георгий Мелкадзе, 59'), Артём Тимофеев (Исмаэл Силва Лима, 59'), Марат Быстров, Владимир Ильин (Габриэль Янку, 77') Предупреждения: Дуглас Сантос (36'), Бернард Бериша (62'), Александр Пуцко (64')

«Зенит» с 45 очками возглавляет таблицу РПЛ, а «Ахмат» с 26 очками на 11-м месте.