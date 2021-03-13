Вердер — Бавария прямая трансляция 13.03.2021, смотреть онлайн

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Бавария» — «Вердер» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Бавария»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вердер» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.

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Матч между командами «Вердер» и «Бавария» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

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