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    Унион — Кёльн: смотреть онлайн трансляцию 13.03.2021

    Унион — Кёльн: онлайн-трансляция матча начнется в 17:30

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    В 17:30 начнётся прямая трансляция матча «Унион» — «Кёльн» в чемпионате Германии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Кёльн» — «Унион» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Унион»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Унион» — «Кёльн».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Унион» и «Кёльн» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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