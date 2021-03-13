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    Талалаев: Нельзя разваливаться после 0:2 и играть настолько несбалансированно

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) в 22-м туре РПЛ.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «С победой "Зенит". Хороший первый тайм для нас. Во втором, к сожалению, многое не получилось.

    Мы вышли с тремя центральными защитниками по двум причинам. Во-первых, два больших нападающих у соперника. Во-вторых, дисквалификация Ненахова.

    В целом до пенальти играли хорошо. Гол Караваева? На "Газпром Арене" мяч летит иначе. Я не видел удара, но мне сказали, что он был неплохим.

    Я не комментирую судейство. Все что я хотел сказать, я сказал. Мне кажется, нарушения на пенальти не было. До пенальти, мы делали то, что мы можем.

    Но нельзя разваливаться после 0:2 и играть настолько несбалансированно. Каждая атака "Зенита" после 0:2 докатывалась до наших ворот. Это недопустимо.

    Сказал команде, что все впереди. Будем набирать очки дальше. И готовимся к Кубку России. У нас очень важный матч будет 7 апреля.

    Футбол справедливый вид спорта. Можно отбирать очки у лидеров. Но и "Зенит", и ЦСКА нас обыграли после перерыва.

    Нужно признавать: если соперник сильнее, значит, он сильнее», — передает слова Талалаева Sport24.

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