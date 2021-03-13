Шварц: Играсо «Спартаком» была с равными шансами на успех

Главный тренер «Динамо»оценил игру команды в матче 22-го тура РПЛ против(1:2).

«В первом тайме у нас тоже были подходы. не хватало точности в завершающей фазе атаки.

Мы хорошо выходили из обороны в атаку. Игра была с равными шансами на успех. Назвал бы этот матч равным.

В первую очередь, я отметил бы очень высокий класс игроков "Спартака". И вторая причина, наверное, в том, что в переходных фазах игры мы могли бы быть более точными.

У нас хватало брака в передачах, не получалось осуществлять переходы с завершением — с созданием опасных моментов.

Считаю, как минимум одного очка мы сегодня заслуживали. В подобных играх все решают нюансы», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив столичный ЦСКА (40).

«Динамо», победная домашняя серия которого прервалась на отметке в шесть матчей, с 36 очками располагается на пятой строчке.