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    Шварц: Играсо «Спартаком» была с равными шансами на успех

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил игру команды в матче 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «В первом тайме у нас тоже были подходы. не хватало точности в завершающей фазе атаки.

    Мы хорошо выходили из обороны в атаку. Игра была с равными шансами на успех. Назвал бы этот матч равным.

    В первую очередь, я отметил бы очень высокий класс игроков "Спартака". И вторая причина, наверное, в том, что в переходных фазах игры мы могли бы быть более точными.

    У нас хватало брака в передачах, не получалось осуществлять переходы с завершением — с созданием опасных моментов.

    Считаю, как минимум одного очка мы сегодня заслуживали. В подобных играх все решают нюансы», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив столичный ЦСКА (40).

    «Динамо», победная домашняя серия которого прервалась на отметке в шесть матчей, с 36 очками располагается на пятой строчке.

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