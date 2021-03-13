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    Шунин: «Динамо» выглядело хорошо, но не повезло, от чего вдвойне обидно

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    Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями осле поражения от «Спартака» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Готовился ли к кому-то конкретно по пенальти? Не буду раскрывать секрет, работа ведется. Нюансы и тонкости рассказать не могу.

    Игра у нас получилась интересной, было много моментов. Мы выглядели хорошо, но не повезло, от чего вдвойне обидно.

    Мог ли лично сыграть лучше в случае с голом Мозеса? Очень сложный момент, уже думал о том, что я мог бы лучше сделать. Выдвинуться на Мозеса? Вряд ли. Там близко был Скопинцев, мы бы помешали друг другу.

    Я остался на позиции, а мяч пролетел либо в очко, либо возле ноги Димы, от чего вдвойне сложнее. Мозес хорошо попал в дальний угол, а я сложился, но чуть не достал мяч», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

    «Спартак» поднимается на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» — пятое.

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