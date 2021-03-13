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    FC Arys — Астана прямая трансляция 13.03.2021, смотреть онлайн

    FC Arys — Астана: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Футбол Астана
    В 14:00 начнётся онлайн-трансляция матча «FC Arys» — «Астана» в чемпионате Казахстана по футболу.

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