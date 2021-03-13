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    Дженоа — Удинезе: смотреть онлайн трансляцию 13.03.2021

    Дженоа — Удинезе: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Дженоа Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Дженоа» — «Удинезе» в итальянской Серии А.

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    Последний матч между собой: «Удинезе» — «Дженоа» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дженоа» — «Удинезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Дженоа — Удинезе.

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