«Динамо» — «Спартак»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 22-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Моро, Лесовой, Захарян, Грулев, Шиманьски.

Запасные: Лещук, Плиев, Кутицкий, Нойштедтер, Варела, Каборе, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Нжи.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Кутепов, Мозес, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 2.74, на успех «Спартака» — 2.94, на ничью — 3.38. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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