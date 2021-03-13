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    «Динамо» и «Спартак» огласили составы

    «Динамо» — «Спартак»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 22-го тура чемпионата России.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Моро, Лесовой, Захарян, Грулев, Шиманьски.

    Запасные: Лещук, Плиев, Кутицкий, Нойштедтер, Варела, Каборе, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Нжи.

    «Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Кутепов, Мозес, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 2.74, на успех «Спартака» — 2.94, на ничью — 3.38. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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