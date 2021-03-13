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    «Милан» хочет продлить контракт с Чалханоглу до 2025 года

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    «Милан» ведет переговоры с полузащитником Хакан Чалханоглу о продлении контракта, сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter.

    Хакан Чалханоглу
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    Хакан Чалханоглу

    По данным источника, «россонери» хотят продлить соглашение с 27-летним турком до лета 2025 года. Зарплата игрока составит четыре миллиона евро в год, не считая бонусы.

    «Милан» и сам футболист выражают уверенность в успешном завершении переговоров, несмотря на то, что есть два английских клуба, которые заинтересованы в подписании турецкого полузащитника.

    В сезоне-2020/21 Чалханоглу провел 30 матчей за «Милан», в которых забил шесть голов и сделал 11 результативных передач.

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