«Милан» хочет продлить контракт с Чалханоглу до 2025 года

ведет переговоры с полузащитникомо продлении контракта, сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, «россонери» хотят продлить соглашение с 27-летним турком до лета 2025 года. Зарплата игрока составит четыре миллиона евро в год, не считая бонусы.

«Милан» и сам футболист выражают уверенность в успешном завершении переговоров, несмотря на то, что есть два английских клуба, которые заинтересованы в подписании турецкого полузащитника.

В сезоне-2020/21 Чалханоглу провел 30 матчей за «Милан», в которых забил шесть голов и сделал 11 результативных передач.