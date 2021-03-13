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    — : смотреть онлайн трансляцию 13.03.2021

    — : онлайн-трансляция матча начнется в 12:00

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    В 12:00 начнётся онлайн-трансляция матча «» — «» в чемпионате России по футболу.

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    Последний матч между собой: «» — «» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «» — «». Коэффициент ставки — 1.80.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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