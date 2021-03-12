Сульшер назвал ничью с «Миланом» справедливым результатом

Главный тренерподвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с(1:1).

«Очень разочарован тем, что пропустили после одного из последних ударов по мячу. Это, конечно, усложняет задачу, но в любом случае все будет решаться во второй игре.

Мы теряли структуру. Команда села слишком глубоко, нас заблокировали, и соперник пробил головой. Мы должны были атаковать теми людьми, которые были в нашем распоряжении.

Мы были слишком медлительны при владении мячом. Это уроки, которое нам надо усвоить. Мы играем против хороших команд. Вероятно, ничья — справедливый результат», — цитирует Сульшера BT Sport.

Ответный матч состоится 18 марта в Италии.