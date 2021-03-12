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    Мирзов: Увидел, что соперник ставит ногу, поэтому и подставился

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    Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, забивший победный гол в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0), подвел итоги встречи.

    Резиуан Мирзов
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    Резиуан Мирзов

    «Очень тяжелая игра. Никогда в таких условиях не играл. Холодно, ветер, тяжело было побеждать.

    Еврокубки? Давайте будем выигрывать каждую игру, а там уже смотреть будем.

    Когда приходили сюда, то задача была одна, а сейчас посмотрим в конце сезона. Наверху очень много команд, которые хотят попасть в четверку.

    Пересмотр задач на сезон? Руководство ничего не говорило. Выходим на игры и бьемся, продолжаем играть.

    Эпизод с пенальти? Увидел, что соперник ставит ногу, поэтому и подставился», — сказал Мирзов в эфире «Матч Премьер».

    «Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка.

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