Мирзов: Увидел, что соперник ставит ногу, поэтому и подставился

Полузащитник «Химок», забивший победный гол в матче 22-го тура РПЛ против(1:0), подвел итоги встречи.

«Очень тяжелая игра. Никогда в таких условиях не играл. Холодно, ветер, тяжело было побеждать.

Еврокубки? Давайте будем выигрывать каждую игру, а там уже смотреть будем.

Когда приходили сюда, то задача была одна, а сейчас посмотрим в конце сезона. Наверху очень много команд, которые хотят попасть в четверку.

Пересмотр задач на сезон? Руководство ничего не говорило. Выходим на игры и бьемся, продолжаем играть.

Эпизод с пенальти? Увидел, что соперник ставит ногу, поэтому и подставился», — сказал Мирзов в эфире «Матч Премьер».

«Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка.