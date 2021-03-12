Мирзов: Увидел, что соперник ставит ногу, поэтому и подставился

Резиуан Мирзов Фото: globallookpress.com
«Очень тяжелая игра. Никогда в таких условиях не играл. Холодно, ветер, тяжело было побеждать.
Еврокубки? Давайте будем выигрывать каждую игру, а там уже смотреть будем.
Когда приходили сюда, то задача была одна, а сейчас посмотрим в конце сезона. Наверху очень много команд, которые хотят попасть в четверку.
Пересмотр задач на сезон? Руководство ничего не говорило. Выходим на игры и бьемся, продолжаем играть.
Эпизод с пенальти? Увидел, что соперник ставит ногу, поэтому и подставился», — сказал Мирзов в эфире «Матч Премьер».
«Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка.