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    Леванте — Валенсия: смотреть онлайн трансляцию 12.03.2021

    Леванте — Валенсия: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Леванте Валенсия Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Леванте» — «Валенсия» в Ла Лиге.

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    Последний матч между собой: «Валенсия» — «Леванте» 4:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Леванте» — «Валенсия». Коэффициент ставки — 1.69.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Леванте»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Леванте — Валенсия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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