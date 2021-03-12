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    «Химки» — «Ростов»: стартовые составы команд

    «Химки» — «Ростов»: составы, прогноз, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Ростова» на матч 22-го тура российской Премьер-Лиги.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Мирзов, Боженов, Конате.

    Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Кухарчук, Могилевец, Трошечкин, Жумабеков, Алиев, Глушенков.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе, Тугарев, Глебов, Норманн, Алмквист, Соу.

    Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Павловец, Байрамян, Фольмер, Гигович, Обухов, Полоз, Саплинов.

    Матч пройдет на стадионе «Арена Химки», начало — в 19:00 мск.

    С прогнозом на эту игру можно ознакомится здесь, следить за ходом встречи — тут.

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