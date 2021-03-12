ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Амад ДиаллоДиалло — будущее «МЮ». Он перевернул игру против «Милана»
  • 20:56
    • «Химки» обыграли «Ростов» благодаря пенальти
  • 19:34
    • Определились все пары четвертьфинала Кубка Гагарина
  • 19:23
    • «Магнитка» одолела «Барыс» и вышла в следующий раунд Кубка Гагарина
  • 17:50
    • Егорова и Калкенберг поделили золото спринта на этапе Кубка IBU в Австрии
  • 11:55
    • Составлен календарь игр 1/4 Кубка России
    Все новости спорта

    «Химки» обыграли «Ростов» благодаря пенальти

    «Химки» — «Ростов»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Химки Ростов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Подмосковные «Химки» одержали домашнюю победу над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

    «Химки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Химки»

    На 48-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Мирзов вошёл в штрафную «Ростова», где получил по ногам от Тугарева.

    Сам пострадавший и реализовал удар. Мирзов выдержал паузу и хладнокровным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам.

    На 71-й минуте Соу забил после ошибки Данилкина в обороне, но гол «Ростова» был отменен после видеопросмотра из-за офсайда.

    На 90-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Трошечкин в подкате сначала сыграл в мяч, но затем поднял ногу и врезал Норманну, получив жёлтую карточку, которая стала для полузащитника «Химок» второй.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Ростов 1:0
    Гол: 1:0 Резиуан Мирзов (пенальти) (49') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Filip Dagerstaal, Брайан Идову, Денис Глушаков, Илья Камышев (Александр Трошечкин, 46'), Резиуан Мирзов (Илья Кухарчук, 90'), Мохамед Конате, Кирилл Боженов Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Николай Поярков (Кирилл Фольмер, 89'), Данил Глебов, Матиас Норманн, Georgi Makhatadze (Armin Gigovic, 61'), Pontus Almqvist (Дмитрий Полоз, 71'), Али Соу, Роман Тугарев (Хорен Байрамян, 61') Предупреждения: Илья Камышев (31'), Pontus Almqvist (66'), Александр Трошечкин (77'), Александр Трошечкин (90')

    Команда Игоря Черевченко в данный момент занимает девятое место, набрав 32 очка.

    «Ростов», оставшись с 34 очками, находится на седьмой строчке таблицы РПЛ. Безвыигрышная серия команды Валерия Карпина длится четыре встречи (две ничьи и два поражения).

    17 марта ростовчане встретятся в гостях с «Ротором». 19 марта состоится матч «Рубин» — «Химки».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» продолжит набирать очки в Лиге 1
  • «Реймс» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Ньюкасл» и «Астон Вилла» сохранят нули на табло?
  • «Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Валенсия» не уступит в левантийском дерби
  • «Леванте» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.68
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Реймс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Леванте — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Аталанта — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.90
  • Экспресс дня 13 марта
  • Завтра в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Анахайм — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры