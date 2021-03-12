Зидан отреагировал на слухи о возвращении Роналду в «Реал»

Главный тренеротреагировал на слухи о том, что грядущим летом в ряды «бланкос» может вернуться форвард

«Вы знаете, что значит Криштиану для Мадрида. Мы все испытываем к нему привязанность и то, что он здесь сделал, просто великолепно.

Но в настоящее время он игрок "Ювентуса" и у него там все хорошо. Я не могу вам ничего сказать, разговоров много, но нужно уважать все это», — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, форвард сборной Португалии перебрался в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро. Его действующий контракт со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022 года.