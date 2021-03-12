Черевченко: Лига Европы? «Химки» еще не выполнили задачу «не вылететь»

Главный тренер «Химок»прокомментировал победу над(1:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Предполагали, что обеим командам будет тяжело созидать. Пытались упростить игру путем верховой борьбы и верховых передач. Было много борьбы.

Амбиции — в каждой игре играть на победу. Понимаю смысл вопроса, вы имеете в виду попадание в Лигу Европы.

Напомню, что перед началом сезона у нас была задача не вылететь. Пока мы ее не выполнили.

Разбирали "Ростов". Это одна из самых агрессивных команд. Каждый игрок знает, что делать на поле.

У нас вернулся Конате, пытались больше играть через него», — сказал Черевченко «Спорт-Экспрессу».

«Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка.