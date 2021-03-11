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    Малком и Дриусси не сыграют с «Ахматом»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем чемпионата России с «Ахматом».

    Себастьян Дриусси
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    Себастьян Дриусси

    «У Ракицкого есть шансы выйти на поле. Не стопроцентные, но есть. У нас еще есть время до игры, посмотрим, насколько он сможет принять участие.

    По Малкому и Дриусси никаких новостей нет. Ребята восстанавливаются по своей программе и в ближайшей игре точно не смогут помочь. Дальше будем смотреть.

    Дисквалификация Ловрена? Посмотрим, у нас есть на эту позицию определенные варианты. И у нас есть время для того, чтобы принять окончательное решение», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    Малком получил травму 15 февраля и выбыл как минимум на месяц. Дриусси также получил повреждение на сборах.

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