Малком и Дриусси не сыграют с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита»рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем чемпионата России с «Ахматом».

«У Ракицкого есть шансы выйти на поле. Не стопроцентные, но есть. У нас еще есть время до игры, посмотрим, насколько он сможет принять участие.

По Малкому и Дриусси никаких новостей нет. Ребята восстанавливаются по своей программе и в ближайшей игре точно не смогут помочь. Дальше будем смотреть.

Дисквалификация Ловрена? Посмотрим, у нас есть на эту позицию определенные варианты. И у нас есть время для того, чтобы принять окончательное решение», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Малком получил травму 15 февраля и выбыл как минимум на месяц. Дриусси также получил повреждение на сборах.