Почеттино: Вторая игра с «Барселоной» стала серьезным психологическим тестом для «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»прокомментировал домашнюю ничью с «Барселоной» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме нам пришлось несладко. У нас были проблемы с первым пасом. Это был серьезный психологический экзамен, ведь перед этой игрой люди много говорили о прошлом. Во втором тайме мы были уже совершенно другой командой.

Мы слишком много думали в первом тайме. Это очевидно. Мы слишком много думали о выходе в следующий раунд, и я сказал об этом игрокам в перерыве. Я попросил их играть. Конечно, я не был доволен, и открыто сказал игрокам об этом.

Во втором тайме мы были уже конкурентоспособны. Главное, что прошли дальше. Мы должны избавиться от дурных мыслей и думать позитивно.

Навас в очередной раз показал все свои качества. Он является вратарем высочайшего класса», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.