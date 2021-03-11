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    Пиоли: «Милан» заслужил чего-то большего, но это хороший результат

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Сегодняшний результат положительный, но впереди еще одна тяжелая игра. Работа не сделана. Это отличная команда. Я доволен. Я постоянно повторяю своим игрокам, что не тренирую обычную команду. Это необычный коллектив во всех аспектах. Когда я вижу, что ребята отдают душу, чтобы добиться хорошего результата, я могу только радоваться.

    Вероятно, это результат, который мы приняли бы до игры. Но теперь я могу сказать, что мы можем заслужить чего-то большего, но это хороший результат.

    Командный дух был великолепен, мы хотели доминировать в игре и выкладываться по максимуму. С сентября мы играем по одной игре каждые четыре дня, но эти ребята никогда не сдаются. Мы должны продолжать, это важная часть сезона», — цитирует Пиоли Football Italia.

    Ответный матч состоится 18 марта.

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