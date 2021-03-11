Манчестер Юнайтед — Милан. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.03.2021)

В 20:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Дин Хендерсон, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Антони Марсьяль, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Неманья Матич, Скотт МакТоминай, Мэйсон Гринвуд.

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Диогу Далот, Фикайо Томори, Симон Кьер, Суалихо Мейте, Раде Крунич, Франк Кессье, Рафаэл Леау, Браим Диас, Алексис Салемакерс.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Милан» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Коэффициент ставки — 2.91.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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