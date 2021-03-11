«Манчестер Юнайтед» — «Милан»: составы, прогноз, оналайн

Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Милана» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Уан-Биссака, Бейи, Магуайр, Алекс Теллес, Мактоминей, Матич, Джеймс, Бруну Фернандеш, Марсьяль.

Запасные: Грант, Бишоп, Линделеф, Фред, Диалло, Шоу, Уильямс, Туанзебе, Шортайр.

«Милан»: Доннарумма, Далот, Томори, Кьер, Калабрия, Кесси, Мейте, Крунич, Диас, Рафаэл Леау, Салемакерс.

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Кастильехо, Тонали, Калюлю, Тонин, Габбиа.

Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало матча — в 20:55 мск.

С прогнозом на этот матч можно ознакомится здесь и здесь, следить за ходом игры — тут.