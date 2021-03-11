ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппС таким «Ливерпулем» бороться сложно. «Красные» не снижают уровень в ЛЧ
  • 19:53
    • Матч Мальты и России может не состояться
  • 18:49
    • «Ювентус» готов продать Роналду в ближайшее трансферное окно
  • 18:20
    • КДК РФС отменил желтую карточку Марио Фернандеса
  • 19:46
    • «Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, обыграл «Трактор»
  • 17:34
    • Малком и Дриусси не сыграют с «Ахматом»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» — «Милан»: стартовые составы команд

    «Манчестер Юнайтед» — «Милан»: составы, прогноз, оналайн

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Италии Милан Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Милана» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

    Бруну Фернандеш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бруну Фернандеш

    «Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Уан-Биссака, Бейи, Магуайр, Алекс Теллес, Мактоминей, Матич, Джеймс, Бруну Фернандеш, Марсьяль.

    Запасные: Грант, Бишоп, Линделеф, Фред, Диалло, Шоу, Уильямс, Туанзебе, Шортайр.

    «Милан»: Доннарумма, Далот, Томори, Кьер, Калабрия, Кесси, Мейте, Крунич, Диас, Рафаэл Леау, Салемакерс.

    Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Кастильехо, Тонали, Калюлю, Тонин, Габбиа.

    Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало матча — в 20:55 мск.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомится здесь и здесь, следить за ходом игры — тут.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» размажет «Милан» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.91
    •
  • «Рома» уничтожит «Шахтер» в первом матче?
  • «Рома» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Помогут ли «Тоттенхэму» родные стены в матче с хорватами?
  • «Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.35
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.30
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.68
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры