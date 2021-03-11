ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — «Барселона»Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
  • 00:53
    • «Барселона» сыграла вничью с ПСЖ и вылетела из Лиги чемпионов
  • 00:52
    • «Ливерпуль» второй раз обыграл «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 00:24
    • Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
  • 23:42
    • «Марсель» вырвал победу у «Ренна» в первом матче Сампаоли
  • 23:29
    • Гол Суареса принес «Атлетико» волевую победу над «Атлетиком»
    Все новости спорта

    Куман: Забей «Барселона» второй мяч, все могло сложиться совсем по-другому

    Футбол Барселона ПСЖ Лига чемпионов Футбол Испании Футбол Франции Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат ответного матча с «Пари Сен-Жермен» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Рональд Куман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рональд Куман

    По сумме двух матчей «Барселона» уступила «ПСЖ» со счетом 2:5.

    «Мы выбыли, но сегодняшний матч оставил хорошие впечатления. У нас были возможности серьезно осложнить жизнь соперникам. Мы доминировали в первом тайме, несмотря на серьезный риск с игрой в три центральных защитника. По ощущениям, мы заслуживали большего. После первого тайма должны были вести по меньшей мере 2:1. Забей мы второй мяч, и второй тайм мог сложиться совсем по-другому.

    В первом матче они показали удивительную реализацию моментов. Нам не удалось сыграть столь же эффективно в ответной игре. Но мне не в чем упрекнуть игроков. Ребята сделали все что могли. У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. И их вратарь был лучшим сегодня.

    Существует огромная разница между тем, в каком ключе мы завершили выступление в прошлом сезоне, и как вылетели в этом. В сегодняшнем матче мы наконец-то сыграли на своем уровне. Нужно и дальше следовать по этому пути. Конечно, мы разочарованы, но впечатления, которые остались после этой игры, очень важны», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» размажет «Милан» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.91
    •
  • «Рома» уничтожит «Шахтер» в первом матче?
  • «Рома» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Помогут ли «Тоттенхэму» родные стены в матче с хорватами?
  • «Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.35
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Истанбул — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Аталанта — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Кротоне
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры