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    Почеттино: ПСЖ должен сыграть лучше, чем в Барселоне

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «В футболе главное — это сохранять оптимизм и наполнять им других. Нам предстоит матч, который потребует от нас максимальной сосредоточенности. Возможно, даже больше, чем в Барселоне. Мы должны атаковать и выиграть. С этим мы готовились к матчу, это мы сказали сами себе.

    Решающее значение также имеет, как мы начнем игру. Это относится к обеим командам. Мы должны сохранять концентрацию 90 минут, но мы хотим пройти дальше, выиграв этот матч. Глубоко уважаем "Барселону". Понимаем, что будет тяжелая игра и что для выхода в следующий раунд надо будет сыграть так же или даже лучше, чем в Барселоне», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

    Прогноз на матч ПСЖ — «Барселона»

    Напомним, в первом матче ПСЖ в гостях разгромил «Барселону» со счетом 4:1. Ответная игра пройдет в Париже 10 марта, начало — в 23:00 мск.

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