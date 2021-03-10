Почеттино: ПСЖ должен сыграть лучше, чем в Барселоне

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против

«В футболе главное — это сохранять оптимизм и наполнять им других. Нам предстоит матч, который потребует от нас максимальной сосредоточенности. Возможно, даже больше, чем в Барселоне. Мы должны атаковать и выиграть. С этим мы готовились к матчу, это мы сказали сами себе.

Решающее значение также имеет, как мы начнем игру. Это относится к обеим командам. Мы должны сохранять концентрацию 90 минут, но мы хотим пройти дальше, выиграв этот матч. Глубоко уважаем "Барселону". Понимаем, что будет тяжелая игра и что для выхода в следующий раунд надо будет сыграть так же или даже лучше, чем в Барселоне», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Прогноз на матч ПСЖ — «Барселона»

Напомним, в первом матче ПСЖ в гостях разгромил «Барселону» со счетом 4:1. Ответная игра пройдет в Париже 10 марта, начало — в 23:00 мск.