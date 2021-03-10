Стадион «Маракана» могут переименовать в честь Пеле

Легендарной арене бразильского Рио-де-Жанейро «Маракана» планируют присвоить имя не менее легендарного бразильского форварда, сообщает Jornal O Globo.

Источник утверждает, что соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в законодательное собрание штата Рио-де-Жанейро, а во вторник принят депутатами. Теперь для одобрения переименования требуется лишь подпись местного губернатора Клаудио Кастро.

Deputados do Rio aprovam dar nome de Rei Pelé ao Maracanã https://t.co/isQd2adc6n — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) March 10, 2021

Стадион «Маракана» был построен в 1950 году и за свою историю дважды принимал финалы чемпионатов мира — в 1950 и 2014 году. 80-летний экс-нападающий сборной Бразилии Пеле является единственным трехкратным чемпионом мира в истории.