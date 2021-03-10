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    Стадион «Маракана» могут переименовать в честь Пеле

    Футбол Латинская Америка
    Легендарной арене бразильского Рио-де-Жанейро «Маракана» планируют присвоить имя не менее легендарного бразильского форварда Пеле, сообщает Jornal O Globo.

    Пеле
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    Пеле

    Источник утверждает, что соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в законодательное собрание штата Рио-де-Жанейро, а во вторник принят депутатами. Теперь для одобрения переименования требуется лишь подпись местного губернатора Клаудио Кастро.

    Стадион «Маракана» был построен в 1950 году и за свою историю дважды принимал финалы чемпионатов мира — в 1950 и 2014 году. 80-летний экс-нападающий сборной Бразилии Пеле является единственным трехкратным чемпионом мира в истории.

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