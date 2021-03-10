Куман: Если «Барса» будет эффективна, то нет ничего невозможного

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Интрига всегда присутствует в футболе. Все зависит от того, как мы начнем матч, сколько энергии мы вложим, чтобы усложнить им жизнь. Все зависит от того, насколько эффективными мы будем. ПСЖ показал это в первом матче, но мы всегда создаем моменты. Если мы будем максимально эффективны, нет ничего невозможного.

Наш соперник очень силен и хочет пройти путь в Лиге чемпионов до конца. Барселона же стремится побеждать в каждой игре, и, надеюсь, мы сможем усложнить им жизнь.

Если мы думаем о камбэке, то нам нужен каждый игрок в лучшей форме. Если мы сможем, если Месси сможет выдать одну из лучших игр, все возможно. Я не хочу давить на него одного. Вся команда должна показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, в первом матче ПСЖ в гостях разгромил «Барселону» со счетом 4:1. Ответная игра пройдет в Париже 10 марта, начало — в 23:00 мск. Эксперты LiveSport составили на этот матч прогноз, с которым можно ознакомится здесь.