ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаMake Barcelona Great Again. Лапорта хочет сохранить Месси и вернуть Пепа
  • 01:43
    • «Ювентус» обыграл «Порту», но вылетел из Лиги чемпионов
  • 00:57
    • «Боруссия» упустила победу над «Севильей», но вышла в четвертьфинал ЛЧ
  • 22:33
    • «Ак Барс» в четвертый раз победил «Торпедо» и вышел в полуфинал Восточной конференции
    Все новости спорта

    Куман: Если «Барса» будет эффективна, то нет ничего невозможного

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

    Рональд Куман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рональд Куман

    «Интрига всегда присутствует в футболе. Все зависит от того, как мы начнем матч, сколько энергии мы вложим, чтобы усложнить им жизнь. Все зависит от того, насколько эффективными мы будем. ПСЖ показал это в первом матче, но мы всегда создаем моменты. Если мы будем максимально эффективны, нет ничего невозможного.

    Наш соперник очень силен и хочет пройти путь в Лиге чемпионов до конца. Барселона же стремится побеждать в каждой игре, и, надеюсь, мы сможем усложнить им жизнь.

    Если мы думаем о камбэке, то нам нужен каждый игрок в лучшей форме. Если мы сможем, если Месси сможет выдать одну из лучших игр, все возможно. Я не хочу давить на него одного. Вся команда должна показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Кумана Marca.

    Напомним, в первом матче ПСЖ в гостях разгромил «Барселону» со счетом 4:1. Ответная игра пройдет в Париже 10 марта, начало — в 23:00 мск. Эксперты LiveSport составили на этот матч прогноз, с которым можно ознакомится здесь.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» снова унизит «Барселону»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.62
    •
  • Выстоит ли оборона «Ливерпуля» под натиском «быков»?
  • «Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • За кем останется «атлетическая» дуэль?
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.48
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  3.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Томь — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры