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    Уткин: «Спартак» выиграл, «Зенит» проиграл — счастливейший тур для меня

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    Известный блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матчей 21-го тура чемпионата России.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «В смысле эмоций для меня тур счастливейший. Выиграл "Спартак", которому я симпатизирую. Проиграл "Зенит", который я не люблю. ЦСКА — по фигу. Талалаеву прилетела ответка за его идиотские слова после игры с "Динамо". Не люблю Талалаева, честное слово. Балабол.

    Товарищ мой, Федя Смолов, забил очень красивый гол и вообще удачно вписался в игру "Локомотива" после травмы. В этом смысле тур для меня очень веселый, радостный. И даже победы "Динамо" в последнее время меня стали радовать.

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    • Наступает моя любимая ситуация, когда чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. Сейчас крайне важны будут потери очков», — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

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