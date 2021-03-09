Почеттино: Надо будет сыграть так же или даже лучше, чем в Барселоне

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»поделился ожиданиями от предстоящего матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче парижане победили на «Камп Ноу» со счетом 4:1.

«В футболе главное — это сохранять оптимизм и наполнять им других. Нам предстоит матч, который потребует от нас максимальной сосредоточенности.

Возможно, даже больше, чем в Барселоне. Мы должны атаковать и выиграть. С этим мы готовились к матчу, это мы сказали сами себе.

Решающее значение также имеет, как мы начнем игру. Это относится к обеим командам.

Мы должны сохранять концентрацию 90 минут, но мы хотим пройти дальше, выиграв этот матч.

Глубоко уважаем "Барселону". Понимаем, что будет тяжелая игра и что для выхода в следующий раунд надо будет сыграть так же или даже лучше, чем в Барселоне», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.