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    Почеттино: Надо будет сыграть так же или даже лучше, чем в Барселоне

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    В первом матче парижане победили на «Камп Ноу» со счетом 4:1.

    «В футболе главное — это сохранять оптимизм и наполнять им других. Нам предстоит матч, который потребует от нас максимальной сосредоточенности.

    Возможно, даже больше, чем в Барселоне. Мы должны атаковать и выиграть. С этим мы готовились к матчу, это мы сказали сами себе.

    Решающее значение также имеет, как мы начнем игру. Это относится к обеим командам.

    Мы должны сохранять концентрацию 90 минут, но мы хотим пройти дальше, выиграв этот матч.

    Глубоко уважаем "Барселону". Понимаем, что будет тяжелая игра и что для выхода в следующий раунд надо будет сыграть так же или даже лучше, чем в Барселоне», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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