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    Навас: Хотим победить «Барселону», а для этого надо атаковать

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    Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас высказал мнение о предстоящем матче с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Кейлор Навас
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    Кейлор Навас

    В первом матче парижане победили на «Камп Ноу» со счетом 4:1.

    «Мы готовы к этому матчу. Прекрасно провели первую игру и знаем, сколько сил придется отдать.

    Знаем, что должны выигрывать, чтобы пройти дальше. Для нас ничего не изменилось: мы по-прежнему глубоко уважаем "Барселону".

    Мы должны быть предельно сосредоточенны, выложиться без остатка и играть на победу. Хотим победить, а для этого надо атаковать.

    Любой мечтает играть в таких матчах. У нас высокая мотивация, мы уверены в своих силах и сделаем все, чтобы не попасть в ситуацию, которой соперник мог бы воспользоваться», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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