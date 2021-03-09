Навас: Хотим победить «Барселону», а для этого надо атаковать

Кейлор Навас Фото: globallookpress.com
В первом матче парижане победили на «Камп Ноу» со счетом 4:1.
«Мы готовы к этому матчу. Прекрасно провели первую игру и знаем, сколько сил придется отдать.
Знаем, что должны выигрывать, чтобы пройти дальше. Для нас ничего не изменилось: мы по-прежнему глубоко уважаем "Барселону".
Мы должны быть предельно сосредоточенны, выложиться без остатка и играть на победу. Хотим победить, а для этого надо атаковать.
Любой мечтает играть в таких матчах. У нас высокая мотивация, мы уверены в своих силах и сделаем все, чтобы не попасть в ситуацию, которой соперник мог бы воспользоваться», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.