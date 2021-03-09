ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Зенит»Шоу на огороде. Супергол Макарова и промах Дзюбы возродили интригу в РПЛ
  • 12:45
    • Потапова обыграла Киз и вышла в третий круг турнира в Дубае
    Все новости спорта

    Экс-аналитик «Зенита»: Подписание Малкома — имиджевая сделка для гендиректора

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший аналитик «Зенита» Никита Васюхин рассказал подробности приобретения бразильского полузащитника Малкома.

    Малком
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Малком

    «Малком пришел летом 2019-го, когда нужен был атакующий игрок на правый фланг с левой ногой. Мы определяли, чего не хватало команде: умения обыгрывать один в один, качественных проникающих передач, создаваемых моментов в полуфланговой и центральной зонах.

    Аналитический отдел никогда не будет предлагать такого игрока, как Малком. Ты даже не можешь подумать, что такой игрок может перейти в российский клуб.

    Одним из наших первых кандидатов на эту позицию был Рафинья, который тогда играл в "Спортинге", потом перешел в "Ренн", а сейчас выступает за "Лидс" в АПЛ. Мы его очень высоко оценивали, он вписывался в тот бюджет, который нам озвучивали.

    Рафинья за сильно меньшие деньги, чем Малком, перешел в "Ренн". И "Лидс" купил его еще дешевле, чем он переходил в "Ренн".

  • Быстров: Если бы сделку по Малкому оформил русский, он бы в «Зените» уже не работал
  • Читайте по теме

    • Сегодня он смотрится в АПЛ достаточно качественно. Но не факт, что он бы поехал в РПЛ, потому что многие предпочли бы в качестве трамплина французскую лигу, а не российскую.

    Клуб принял решение подписать Малкома, аналитический отдел в такой ситуации никто не будет спрашивать. Спортивного директора и тренера он устраивал. Для гендиректора это тоже имиджевая сделка», — приводит слова Васюхина «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» проиграет «Севилье» в ответном матче?
  • «Боруссия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • Отыграется ли «Ювентус» против «Порту»?
  • «Ювентус» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • ЦСКА выиграет серию всухую?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Боруссия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Детройт — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры