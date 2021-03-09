Экс-аналитик «Зенита»: Подписание Малкома — имиджевая сделка для гендиректора

Бывший аналитик «Зенита»рассказал подробности приобретения бразильского полузащитника

«Малком пришел летом 2019-го, когда нужен был атакующий игрок на правый фланг с левой ногой. Мы определяли, чего не хватало команде: умения обыгрывать один в один, качественных проникающих передач, создаваемых моментов в полуфланговой и центральной зонах.

Аналитический отдел никогда не будет предлагать такого игрока, как Малком. Ты даже не можешь подумать, что такой игрок может перейти в российский клуб.

Одним из наших первых кандидатов на эту позицию был Рафинья, который тогда играл в "Спортинге", потом перешел в "Ренн", а сейчас выступает за "Лидс" в АПЛ. Мы его очень высоко оценивали, он вписывался в тот бюджет, который нам озвучивали.

Рафинья за сильно меньшие деньги, чем Малком, перешел в "Ренн". И "Лидс" купил его еще дешевле, чем он переходил в "Ренн".

Сегодня он смотрится в АПЛ достаточно качественно. Но не факт, что он бы поехал в РПЛ, потому что многие предпочли бы в качестве трамплина французскую лигу, а не российскую.

Клуб принял решение подписать Малкома, аналитический отдел в такой ситуации никто не будет спрашивать. Спортивного директора и тренера он устраивал. Для гендиректора это тоже имиджевая сделка», — приводит слова Васюхина «Спорт-Экспресс».