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    Экс-селекционер «Краснодара»: Вильена и Кабелла — очень сильные игроки, но они вопиюще недисциплинированные

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    Бывший селекционер «Краснодара» Николай Горохов назвал главные причины неудачных результатов команды после возобновления сезона.

    Реми Кабелла и Тони Вильена
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    Реми Кабелла и Тони Вильена

    «Стиль команды подразумевает высокое расположение игроков, в том числе и защитников, поэтому им часто приходится действовать на дистанции, на большом пространстве. Но уровень тех же Кайо и Сорокина не позволяет им правильно перестраиваться, не терять игроков. Понятно, что с такой защитой регулярно будут проблемы.

    Также и опорные должны быть более мобильными, чтобы успевать вовремя реагировать на переход с фазы атаки на фазу обороны, успевать закрывать опасные зоны, как минимум преследовать убегающих футболистов. А посмотрите голы "Спартака", как они убегали чуть ли не с центра поля!

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    • Газинский, увы, никогда не был особо быстрым — и не молодеет. Ольссон в этом году потерялся совсем. Вильена и Кабелла — очень сильные игроки, таких в других клубах Тинькофф РПЛ мало, но они вопиюще недисциплинированные, это факт. Не знаю, может, для них нет авторитетов в клубе, может, они такие по характеру, но в чемпионате Франции Кабелла бы такого поведения не простили. Там нарушителя игровой дисциплины быстро бы сожрали конкуренты, готовые биться за место в составе.

    И это относится не только к Кабелла и Вильене. Игровая дисциплина хромает в целом у всей команды. В такой ситуации тренер должен либо поставить игроков в жесткие рамки, чтобы его побаивались и беспрекословно слушались, либо найти такой сумасшедший контакт с игроками, чтобы они его любили, готовы были биться за него. Это должен делать весь тренерский штаб.

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    • Штаб "Краснодара" очень молод. Сам Мусаев и все его помощники — они все выходцы из академии. Возможно, у многих игроков к ним не такое отношение, какое должно быть к тренерскому штабу. Футболист вообще ведь как артист, самовлюблен, где-то даже нарцисс. Часто считает, что тренер еще должен заслужить тренировать его, большого мастера. Опустить таких ребят на землю может только авторитет», — приводит слова Горохова «Матч ТВ».

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