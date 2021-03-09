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    Боруссия Д — Севилья прямая трансляция 09.03.2021, смотреть онлайн

    Боруссия Д — Севилья: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

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    В 23:00 начнётся прямая трансляция матча «Боруссия Д» — «Севилья» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    Последний матч между собой: «Севилья» — «Боруссия Д» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Боруссия Д»).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Севилья». Коэффициент ставки — 3.38.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» — «Севилья».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Боруссия Д» и «Севилья» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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