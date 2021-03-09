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    «Гетеборг» хочет вернуть Берга

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    «Гетеборг» работает над переходом форварда «Краснодара» Маркуса Берга. От этом в своем Twitter сообщает итальянский журналист Николо Скира.

    Маркус Берг
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    Маркус Берг

    Ранее шведское издание Sportbladet утверждало, что договоренность с игроком уже достигнута, и он подпишет контракт на 2,5 года.

    Соглашение 34-летнего шведа с «быками» рассчитано до конца сезона-2020/21, и «Краснодар» готов расстаться с нападающим уже сейчас, чтобы не терять его бесплатно.

    Напомним, Берг начал в «Гетеборге» профессиональную карьеру в 2005 году. В «Краснодар» он перешел летом 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей и 12 мячей во всех турнирах.

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