«Гетеборг» хочет вернуть Берга

работает над переходом форварда. От этом в своем Twitter сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Ранее шведское издание Sportbladet утверждало, что договоренность с игроком уже достигнута, и он подпишет контракт на 2,5 года.

Соглашение 34-летнего шведа с «быками» рассчитано до конца сезона-2020/21, и «Краснодар» готов расстаться с нападающим уже сейчас, чтобы не терять его бесплатно.

Напомним, Берг начал в «Гетеборге» профессиональную карьеру в 2005 году. В «Краснодар» он перешел летом 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей и 12 мячей во всех турнирах.