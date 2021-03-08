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    Зидан: «Атлетико» стал героем первой половины встречи, мы хорошо провели вторую

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий касательно результата матча с «Атлетико» (1:1).

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Я не собираюсь встревать в работу судей. Мы знаем, что это сложная работа. Нужно уважать их решения, вот и всё. Критерии определения игры рукой сложны, нам не нужно вдаваться в подробности. Это ответственность арбитра.

    "Атлетико" стал героем первой половины встречи, мы хорошо провели вторую. Наша цель — продолжать работу. Мы знаем, что осталось ещё много матчей, и мы будем бороться за титул до конца. Всё всегда может измениться», — приводит слова Зидана Marca.

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