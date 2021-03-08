Семак: Имели подавляющее преимущество, но не смогли победить

Главный тренер «Зенита»подвел итог матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1).

Команда из Санкт-Петербурга пока не побеждала после зимней паузы.

«Сегодняшний матч — продолжение игры с "Ростовом". Создали много, но не смогли победить. Подавляющее преимущество. Но этого не хватило для победы.

На таком поле играть очень сложно. Часть ошибок связана с качеством газона. Но даже в таких условиях создавали моменты. Не хватило реализации», — заявил Семак «Спорт-Экспрессу».

Главный арбитр встречи Сергей Карасев назначал пенальти в ворота обеих команд после подсказки ВАР. Но «Рубин» свой шанс реализовал, а «Зенит» — нет.

«Сложно судить решения рефери. Это уже третий матч подряд. С "Арсеналом" судьи ошиблись, во втором матче ошиблись. Там поставили, там не поставили пенальти.

Сегодня неоднозначное судейство. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с ВАР. Пусть оценивает те, кто лучше разбираются в этом», — сказал Семак.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата страны с 42 очками в 21 матче.