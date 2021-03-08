«Локомотив» выиграл первый в истории России женский Суперкубок

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
Единственный гол забила на 38-й минуте полузащитница Марина Федорова.
Суперкубок России
ЖФК «Локомотив» — ЖФК ЦСКА — 1:0 (1:0)
Голы: Федорова, 38«Локомотив»: Носенко, Абдуллина (Рузина, 90), Беломытцева, Галай (Мягкова, 35), Кожникова, Машкова, Самойлова, Козлова, Федорова, Шеина, КоровкинаЦСКА: Тодуа, Алексеева, Братко, Плешкова, Чернова, Беспаликова (Ященко, 82), Поздеева, Смирнова, Черномырдина (Петрова, 46), Козыренко (Яковлева, 77), Онгене
«Локомотив» является действующим обладателем Кубка России.