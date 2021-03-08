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    «Локомотив» выиграл первый в истории России женский Суперкубок

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    Футболистки московского «Локомотива» одержали победу над столичным ЦСКА (1:0) в первом в истории женском Суперкубке России.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Единственный гол забила на 38-й минуте полузащитница Марина Федорова.

    Суперкубок России
    ЖФК «Локомотив» — ЖФК ЦСКА — 1:0 (1:0)
    Голы: Федорова, 38«Локомотив»: Носенко, Абдуллина (Рузина, 90), Беломытцева, Галай (Мягкова, 35), Кожникова, Машкова, Самойлова, Козлова, Федорова, Шеина, КоровкинаЦСКА: Тодуа, Алексеева, Братко, Плешкова, Чернова, Беспаликова (Ященко, 82), Поздеева, Смирнова, Черномырдина (Петрова, 46), Козыренко (Яковлева, 77), Онгене

    «Локомотив» является действующим обладателем Кубка России.

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