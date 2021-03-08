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    Лапорта: Будем работать с максимальной ответственностью

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    Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал интервью после того, как выиграл выборы.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    «Я прошу всех болельщиков "Барселоны" не думать о том, что клуб должен сделать для вас. Вместо этого вы можете подумать о том, что вы можете для него сделать. Вы можете любить его, любить больше, чем когда-либо.

    Мы будем работать с максимальной ответственностью, оптимизмом, позитивом, скромностью, благородством и вдохновением, чтобы достичь целей, которые обозначили для себя. Наша семья преодолеет трудности и добьётся успеха», — приводит слова Лапорты Sport.es.

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