Лапорта: Будем работать с максимальной ответственностью

Новый президент «Барселоны»дал интервью после того, как выиграл выборы.

«Я прошу всех болельщиков "Барселоны" не думать о том, что клуб должен сделать для вас. Вместо этого вы можете подумать о том, что вы можете для него сделать. Вы можете любить его, любить больше, чем когда-либо.

Мы будем работать с максимальной ответственностью, оптимизмом, позитивом, скромностью, благородством и вдохновением, чтобы достичь целей, которые обозначили для себя. Наша семья преодолеет трудности и добьётся успеха», — приводит слова Лапорты Sport.es.