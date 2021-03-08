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    Гендиректор «Краснодара» высказался о будущем Мусаева

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    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что главный тренер команды Мурад Мусаев не будет уволен.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    Накануне «Краснодар» на выезде проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:6 в матче 21-го тура чемпионата России.

    «Мнения журналистов и аналитиков из Москвы нас не очень беспокоят. Я хотел бы напомнить болельщикам "Краснодара", что за последние три года мы дважды были призерами РПЛ и почти всегда удачно выступали в еврокубках.

    А в год пандемии мы первые в своей короткой истории вышли в Лигу чемпионов. В этих достижениях есть безусловная заслуга Мусаева. Не нужно разделять ответственность за результат между футболистами и тренером.

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    • Если вам нужна официальная позиция руководства "Краснодара", то вот она: даже если Мусаев проиграет все оставшиеся матчи до конца чемпионата, то он не будет уволен и продолжит работу с командой», — приводит слова Хашига «Чемпионат».

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