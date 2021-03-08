Гендиректор «Краснодара» высказался о будущем Мусаева

Генеральный директор «Краснодара»заявил, что главный тренер командыне будет уволен.

Накануне «Краснодар» на выезде проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:6 в матче 21-го тура чемпионата России.

«Мнения журналистов и аналитиков из Москвы нас не очень беспокоят. Я хотел бы напомнить болельщикам "Краснодара", что за последние три года мы дважды были призерами РПЛ и почти всегда удачно выступали в еврокубках.

А в год пандемии мы первые в своей короткой истории вышли в Лигу чемпионов. В этих достижениях есть безусловная заслуга Мусаева. Не нужно разделять ответственность за результат между футболистами и тренером.

Если вам нужна официальная позиция руководства "Краснодара", то вот она: даже если Мусаев проиграет все оставшиеся матчи до конца чемпионата, то он не будет уволен и продолжит работу с командой», — приводит слова Хашига «Чемпионат».