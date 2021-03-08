ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
  • 21:25
    • «МЮ» обыграл «Манчестер Сити» в дерби на «Этихаде»
  • 20:56
    • «Спартак» забил шесть мячей «Краснодару», Ларссон и Соболев оформили дубли
  • 20:12
    • «Атлетико» упустил победу в дерби с «Реалом»
  • 00:45
    • Два мяча Инсинье помогли «Наполи» обыграть «Болонью»
  • 00:18
    • «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас», Бейл и Кейн оформили дубли
    Все новости спорта

    Бетис — Алавес прямая трансляция 08.03.2021, смотреть онлайн

    Бетис — Алавес: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Бетис Алавес Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Бетис» — «Алавес» в Ла Лиге.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Алавес» — «Бетис» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Алавес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бетис»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бетис — Алавес.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Бетис — Алавес.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 25$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рубин» прорвать оборону «Зенита»?
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Отпустит ли «Аталанта» «Интер» в отрыв от «Милана»?
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Железнодорожники» наконец-то забьют в Туле?
  • «Арсенал» Тула — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.85
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.74
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Зиря — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Белененсеш — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры