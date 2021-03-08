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    Азмун: Должны сделать правильные выводы после поражения от «Рубина»

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    Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями после матча 21 тура РПЛ с казанским «Рубином» (2:1) , в котором он забил единственный гол своей команды.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было. Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру.

    Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше», — приводит слова футболиста официальный сайт «Зенита».

    Напомним, что иранец выступал за команду из Казани, в которой в общей сложности провел 67 матчей и забил 14 мячей в чемпионатах России.

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