Айртон: Победа придала нам сил и уверенности в себе

Защитник «Спартака»дал интервью, в котором поделился мыслями после разгромной победы над «Краснодаром» со счетом 6:1.

«Независимо от выбранной схемы, у нас одна задача — выигрывать матчи.

Выбор схемы больше зависит от тренера, но мы всегда готовы выполнять задачи. Смотрим на свои ошибки перед каждой игрой и стараемся их исправлять.

Мы не выигрывали несколько месяцев. Было давление. Ты готовишься к каждой игре, чтобы выиграть. Когда это не получается, приходится работать еще больше и исправлять свои ошибки.

Победа придала нам сил и уверенности в себе, чтобы продолжить гонку за титулом», — цитирует игрока СЭ.