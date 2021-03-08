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    Айртон: Победа придала нам сил и уверенности в себе

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    Защитник «Спартака» Айртон Лукас дал интервью, в котором поделился мыслями после разгромной победы над «Краснодаром» со счетом 6:1.

    Айртон Лукас
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    Айртон Лукас

    «Независимо от выбранной схемы, у нас одна задача — выигрывать матчи.

    Выбор схемы больше зависит от тренера, но мы всегда готовы выполнять задачи. Смотрим на свои ошибки перед каждой игрой и стараемся их исправлять.

    Мы не выигрывали несколько месяцев. Было давление. Ты готовишься к каждой игре, чтобы выиграть. Когда это не получается, приходится работать еще больше и исправлять свои ошибки.

    Победа придала нам сил и уверенности в себе, чтобы продолжить гонку за титулом», — цитирует игрока СЭ.

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