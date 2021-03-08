Айртон: Победа придала нам сил и уверенности в себе

Айртон Лукас Фото: globallookpress.com
«Независимо от выбранной схемы, у нас одна задача — выигрывать матчи.
Выбор схемы больше зависит от тренера, но мы всегда готовы выполнять задачи. Смотрим на свои ошибки перед каждой игрой и стараемся их исправлять.
Мы не выигрывали несколько месяцев. Было давление. Ты готовишься к каждой игре, чтобы выиграть. Когда это не получается, приходится работать еще больше и исправлять свои ошибки.
Победа придала нам сил и уверенности в себе, чтобы продолжить гонку за титулом», — цитирует игрока СЭ.