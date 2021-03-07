ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Сочи»Желание есть, но умения не хватило. «Ростов» и «Сочи» голов не забили
  • 22:25
    • «Бавария» вырвала победу у «Боруссии», Левандовский оформил хет-трик
  • 21:02
    • «Ростов» разошелся миром с «Сочи»
  • 01:29
    • Ян — Стерлинг: где смотреть прямую трансляцию?
  • 01:14
    • ПСЖ разгромил «Брест» в Кубке Франции, Мбаппе оформил дубль
  • 01:05
    • «Лестер» вырвал победу у «Брайтона»
    Все новости спорта

    Верона — Милан прямая трансляция 07.03.2021, смотреть онлайн

    Верона — Милан: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Серия A Верона Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 17:00 начнётся прямая трансляция матча «Верона» — «Милан» в Серии А.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Милан» — «Верона» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Милан»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Верона» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Верона» — «Милан».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Верона» и «Милан» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Укротят ли «быков» красно-белые матадоры?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Будут ли голы в дерби Манчестера?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Защитит ли Ян свой титул?
  • Петр Ян — Алджамейн Стерлинг. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.73
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Петр Ян — Алджамейн Стерлинг
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры