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    Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед прямая трансляция 07.03.2021, смотреть онлайн

    Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

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    В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» в английской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.15.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Манчестер Сити»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед.

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