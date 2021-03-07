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    Ледяхов назвал причину неудачных результатов «Спартака»

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    Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 21-м туре чемпионата России.

    Игорь Ледяхов
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    Игорь Ледяхов

    «Спартаковцы и прошлый год закончили плохо — уступили "Сочи" и "Зениту". Команду постоянно штормит. Еще и Тедеско объявил об уходе. Из-за этой нестабильности — все проблемы и поражения. Игроки, судя по первым матчам этого года, не в лучших кондициях, а серия неудач еще и порождает нервозность. С победами уверенность в своих силах вернется.

    Надеюсь, в игре с "Краснодаром" команда обретет свое лицо. На своем поле "Спартак" всегда фаворит. С таким соперником наверняка получится зрелищная и захватывающая игра.

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    • С чем связан кризис "Краснодара"? Очень большие проблемы в том, как команда защищается — имею в виду не конкретных игроков, а всю команду. Такое впечатление, что работают только на атаку, а командные действия при обороне просто безобразны. Из-за этого играют нестабильно и пропускают очень много мячей. К тому же краснодарцев преследовали травмы, и за зиму команда не стала сильнее.

    Пока краснодарцы больше разочаровывают, чем вселяют оптимизм. Если б не выиграли один матч в Лиге чемпионов и не вышли в плей-офф Лиги Европы, можно было бы сказать, что сезон полностью провален», — приводит слова Ледяхова «Матч ТВ».

    Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 7 марта в Москве, начало — в 19:00 мск.

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