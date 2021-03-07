Хинкель: Довольны не только результатом, но и тем, как складывалась игра

Помощник главного тренера «Спартака»прокомментировал игру своей команды в матче с, который завершился крупной победой красно-белых (6:1).

«Мы очень рады. Не только результатом, но и тем, как складывалась игра. Ребята с самого начала выкладывались и провели классный матч.

Перед игрой команда была под давлением, но подготовка к этой игре ничем не отличалась от предыдущих. У команды была правильная реакция на все, что было до этого.

Мы хорошо начали: много прессинговали, забили два быстрых гола. Нам это помогло.

Потом были моменты, где нам повезло, но это везение было абсолютно логичным, исходя из того, как складывалась игра.

В конце провели несколько хороших контратак, которые определили итоговый результат.

Почему вернулись к схеме с тремя центральными защитниками? Мы долгое время играли по этой схеме, но мы можем использовать и другую систему. В любой момент мы можем поменять схему, мы стали более гибкими в этом смысле.

Что касается моментов у наших ворот, то нам противостояла очень сильная команда, которая играла в еврокубках», — сказал Хинкель «Спорт-Экспрессу».

Красно-белые после 21-го тура РПЛ занимают 3-е место в турнирной таблице.