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    Газзаев: Пока еще рано петь дифирамбы Рондону

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    Известный российский специалист Валерий Газзаев оценил игру нападающего ЦСКА Саломона Рондона в матче против «Ахмата» (2:0).

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    Рондон в этой встрече стал автором гола и результативной передачи.

    «Пока еще рано петь ему дифирамбы. Да, забил гол, отдал результативную передачу. При этом видно, что ему еще надо прибавлять. Функционально он еще совершенно не готов. Есть проблемы со скоростью.

    Однако, конечно, в голевых эпизодах он действовал как мастер. Здорово скинул Влашичу под удар, очень зряче. Это говорит о его большом опыте.

    Чалов будет оставаться в запасе теперь? Это закон спорта. Вот и посмотрим, насколько Чалов готов к такой конкуренции.

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    • Эджуке был активен. Но все равно перебарщивает с индивидуальной игрой. Должна же быть еще и концовка. А так получается как буря в стакане.

    Сейчас все команды играют неровно. "Зенит" тяжело вошел во вторую часть сезона. Мне кажется, что неплохо подготовились к рестарту "Локомотив", "Ростов" и "Сочи". Вот их бы я выделил по первым играм», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

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